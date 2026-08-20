La Vinotinto de Aristeguieta toma en cuenta a esta joya del Barcelona

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La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo Sub-17 en Catar continúa su marcha y la selección nacional afina cada detalle de su planificación.

Los dirigidos por Fernando Aristiguieta, tras conseguir su boleto mundialista, se preparan para afrontar una exigente doble prueba de carácter amistoso frente a su similar de Brasil, un examen de altura para terminar de perfilar el grupo definitivo que representará al país en la máxima cita de la categoría.

De cara a estos compromisos de preparación, el cuerpo técnico nacional sacudió el tablero al anunciar una convocatoria que ha generado enorme ilusión en el entorno criollo.

Entre los nombres seleccionados destaca el de Pau Miguel Mateos, un delantero de apenas 16 años que milita en las categorías inferiores del FC Barcelona. Aunque cuenta con antecedentes en las selecciones juveniles de España, su doble nacionalidad le otorga la oportunidad de defender los colores de Venezuela.

Posible refuerzo para el Mundial

Si bien en esta ocasión el ariete no pudo incorporarse a la concentración debido a compromisos con su club, su inclusión en la lista demuestra que el seguimiento desde la dirigencia y el cuerpo técnico de la Vinotinto es permanente.

Pau Miguel Mateos ya forma parte activa de la agenda de la selección, consolidándose como una alternativa de jerarquía y un potencial refuerzo de lujo para robustecer el frente de ataque de cara al Mundial que se disputará a finales de año.

El trabajo de captación de talento en el extranjero continúa dando frutos, ratificando el crecimiento sostenido de una generación que busca hacer historia en el escenario internacional.