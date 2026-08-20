Juan Domingo Tolisano conversa con Tercer Tiempo sobre su misión en la categoría Sub-20 de la Vinotinto

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La Vinotinto Sub-20 llegó a la cima en la reciente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, tras obtener la medalla dorada. Por esa razón, luego de celebrar el notable logro, el entrenador de la categoría, Juan Domingo Tolisano, conversó sobre lo que se podría venir para la selección nacional, en exclusiva con el programa de Meridiano Televisión Tercer Tiempo.

El exentrenador del Deportivo La Guaira fue duramente criticado durante su primera prueba bajo el mando de la categoría sub-20 en el torneo Maurice Ravello. Sin embargo, demostró que con tiempo puede hacer entender su estilo de juego y hacer que los jugadores lo apliquen en el campo, tal como ocurrió en el evento regional donde se colgaron la dorada.

Sobre el torneo Maurice Ravello, Tolisano aseguró que lo tomaron como un torneo de formar ideas porque fueron con una categoría 2007-2008, pudiendo ir con jugadores de la categoría 2005.

Juan Domingo Tolisano habla sobre el proceso y cambio como seleccionador ahora de la selección

Sobre su experiencia, el aprendizaje y el futuro de la selección sub-20, el técnico visitó el programa Tercer Tiempo para conversar en exclusiva. "Cuando juegas los partidos con la selección, es todo más intenso. Todo es diferente, todo es multiplicado por 10 desde el cómo lo vives, cómo lo preparas y cómo lo desglosas para poder sacar el mejor dividendo", comentó el seleccionador.

Aunado a eso, comentó sobre las críticas: "No me afecta mientras que los que me pusieron allí sigan creyendo que nosotros tenemos la capacidad de llevarlo adelante".

Juan Domingo Tolisano quiere enviar puro talento a la selección absoluta

Tolisano también comentó sobre su estilo de juego, resaltando que es fiel a esa manera de jugar donde busca mantener la posesión y eso es lo que busca transmitir a sus jugadores para que pueda servir en las próximas categorías, tanto en la selección como en sus clubes.

"Nos han dado la oportunidad porque creen que nuestra forma de jugar puede ser productiva y me siento muy a gusto porque me dan autoridad total en lo que es la planificación y mi forma de trabajar. No tengo ninguna imposición", destacó.

Asimismo, el seleccionador señaló que los técnicos de las categorías formativas en la actualidad de la Vinotinto tienen perfiles similares y esperan que eso pueda servir para que estos futbolistas sean tomados en cuenta en un futuro para la selección absoluta.