Por la fecha 2, Olympique Lyon recibirá a Le Havre AC

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El duelo entre Olympique Lyon y Le Havre AC correspondiente a la fecha 2 se disputará en el Groupama Stadium desde las 14:45 horas, el sábado 29 de agosto.

Así llegan Olympique Lyon y Le Havre AC

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció 2-0 a Toulouse en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

A Le Havre AC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Mónaco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4 2 Lens 3 1 1 0 0 3 3 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2 4 Lille 3 1 1 0 0 2 14 Le Havre AC 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Auxerre: 4 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Paris FC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Stade Brestois: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Angers: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Le Havre AC, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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