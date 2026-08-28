¿Respuesta a Vizcarrondo? Mira la historia que comparte Yeferson Soteldo

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La Vinotinto vuelve a dar de qué hablar de manera negativa ante una aparente nueva disputa entre el actual entrenador Oswaldo Vizcarrondo y un grupo de futbolistas veteranos de la selección nacional, donde está incluido Yeferson Soteldo.

Todo parece indicar que algunos futbolistas están molestos debido a que no fueron tomados en cuenta en los últimos desafíos de la oncena criolla y el seleccionador les dejó un recado a través del programa Vinotinto Radio.

¿Yeferson Soteldo le responde a Oswaldo Vizcarrondo?

"Yo no tengo la potestad de retirar a nadie, yo selecciono, ese es mi rol. Dentro de eso están los comportamientos", indicó Oswaldo Vizcarrondo de forma contundente hacia futbolistas que hayan hecho comentarios o que aseguren que fueron despedidos de la selección.

Al hacerse viral la entrevista, minutos más tarde, Yeferson Soteldo compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con unos emojis de payasos y caritas riendo, lo que muchas personas interpretan como una respuesta a las declaraciones del seleccionador, que acaba de culminar un módulo de preparación con los jugadores del Futve que pueden ser tomados en cuenta por la selección.

¿Qué pasa con Yeferson Soteldo y otros jugadores de la Vinotinto?

"Manzanita" ha dejado de ser parte de las convocatorias del combinado nacional debido a temas de conducta, al igual que su amigo, José "Brujo" Martínez.

Por su parte, en el caso de Josef Martínez, parece más un tema de actualidad futbolística, aunque tampoco es que los dos mencionados previamente estén pasando por un buen momento con sus clubes. "Bueno, ellos me despidieron, así que no tengo nada que hacer allí", afirmó Josef.

Habrá que esperar a que lleguen nuevas fechas FIFA para ver qué depara el futuro de estos jugadores con la Vinotinto, después de despertar tanta polémica los últimos meses.