¡Partidazo! Joya Vinotinto se estrena como titular en Noruega

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El fútbol internacional sigue siendo testigo del ascenso de las jóvenes promesas con sangre venezolana. Este fin de semana, el extremo de 17 años, David de Ornelas, firmó una actuación superlativa en lo que fue su primera titularidad con el Raufoss IL de la Segunda División de Noruega.

El juvenil no desaprovechó la oportunidad de arrancar desde el pitazo inicial y se consolidó como uno de los elementos más destacados del compromiso gracias a su inagotable sacrificio y despliegue por la banda.

Actuando como carrilero izquierdo, demostró una madurez táctica impropia de su edad, asumiendo con éxito tanto responsabilidades ofensivas como defensivas. Su impecable rendimiento quedó respaldado por Sofascore, la cual le otorgó una destacada calificación de 7.3.

En los registros del encuentro, se erigió como un constante dolor de cabeza para sus rivales, acumulando 7 despejes, 8 recuperaciones y 4 intercepciones. En la faceta ofensiva, su desequilibrio fue clave, completando 5 regates, 3 pases clave y ganando 9 duelos individuales a lo largo del encuentro.

Hasta la fecha, el polivalente jugador ha visto acción en seis encuentros oficiales, dejando un saldo sumamente productivo de dos goles y una asistencia.

¿Noruega o Venezuela?

El vertiginoso desarrollo de David de Ornelas no ha pasado desapercibido en el ámbito de selecciones, desatando una auténtica contienda entre la Federación Noruega de Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por asegurar sus servicios a futuro.

Hasta el momento, la balanza ha estado dividida. El carrilero ha defendido los colores del país nórdico en una extensa etapa formativa, pasando por las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-20. Sin embargo, su vínculo con la Vinotinto sigue intacto, habiendo representado a Venezuela en los combinados Sub-15 y Sub-17.

Con su consolidación en el fútbol profesional noruego y un perfil europeo altamente cotizado en el fútbol moderno, se acerca al momento cumbre en el que deberá tomar una decisión definitiva sobre qué nación representará en la categoría absoluta.