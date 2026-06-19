Guardameta venezolano abandona el Barcelona y se muda a esta liga europea

Suscríbete a nuestros canales

El guardameta Diego Kochen emprende un nuevo camino en su carrera profesional. El joven portero de 20 años dejará temporalmente el Barcelona para unirse al Lyngby Boldklub, conjunto recién ascendido a la Superliga Danesa, en calidad de cedido por la próxima temporada.

La decisión, consensuada tanto por la dirección deportiva como por el entorno del jugador, responde a una necesidad imperativa de sumar minutos competitivos.

Durante la presente temporada, fue convocado en 40 ocasiones por Hansi Flick, demostrando su integración en la dinámica del primer equipo; sin embargo, la falta de minutos oficiales ha llevado al guardameta a buscar un rol protagonista fuera de las categorías inferiores del fútbol español.

Tanto el club como el portero coinciden en que este préstamo es el movimiento estratégico ideal para potenciar su progresión y permitirle competir al más alto nivel en una liga europea en crecimiento.

La Vinotinto sigue al acecho

El mercado de verano llega en un momento clave para el futuro internacional de Diego Kochen. Cabe recordar que el arquero, quien posee la nacionalidad venezolana por parte de su padre, no formó parte de la convocatoria definitiva de Estados Unidos para el Mundial 2026, donde participó únicamente bajo el rol de sparring.

Esta situación técnica mantiene al guardameta plenamente elegible para la selección absoluta de Venezuela, un tema que ha generado gran expectativa entre la afición Vinotinto, que ve en Kochen a uno de los talentos con mayor proyección internacional para el arco nacional.

Con esta cesión al fútbol danés, busca demostrar que cuenta con la jerarquía necesaria para liderar un proyecto deportivo y, eventualmente, ganarse un lugar destacado en el panorama de selecciones internacionales.