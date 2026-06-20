¡Fichado! Keiber Lamadrid se queda en Inglaterra con el West Ham

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El West Ham United ha anunciado oficialmente que ha ejercido la opción de compra por el delantero venezolano Keiber Lamadrid, consolidando su vinculación con el jugador tras su periodo de cesión desde el Deportivo La Guaira.

El atacante de 22 años, que se unió a las filas de los "Hammers" en enero pasado, formará parte del proyecto deportivo del club para la próxima campaña en el EFL Championship.

Desde su llegada a Londres, ha destacado por su rápida adaptación al fútbol británico, quemando etapas de manera consistente en la estructura del club. En sus tres apariciones con el equipo U21 en la Premier League 2, el venezolano dejó su huella al registrar un gol y una asistencia.

Asimismo, el jugador debutó oficialmente con el primer equipo en el triunfo ante el Burton Albion correspondiente a la cuarta ronda de la Emirates FA Cup. Su rendimiento le valió la confianza del cuerpo técnico para ser convocado en tres ocasiones durante la recta final de la Premier, frente a equipos de la talla del Fulham, Brentford y Leeds United.

Compromiso en una nueva etapa

La noticia llega en un momento de reestructuración para la institución londinense. Tras 14 temporadas consecutivas en la máxima categoría, el West Ham afrontará el próximo curso en el Championship con el objetivo de recuperar su lugar en la élite del fútbol inglés.

La permanencia de Keiber Lamadrid se perfila como una pieza clave para afrontar la exigente temporada de ascenso.

El club ha expresado su satisfacción con la evolución del internacional venezolano y le ha dado la bienvenida definitiva a la familia de los "Hammers", deseándole el mayor de los éxitos en esta etapa de crecimiento en Inglaterra.