¡Gran paso! El West Ham se habría decidido por Keiber Lamadrid

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El joven talento venezolano, Keiber Lamadrid, ha recibido una excelente noticia para el desarrollo de su carrera profesional en el fútbol europeo.

Según reporta The Athletic, el West Ham United ha decidido activar la opción de compra por el mediocampista, desembolsando un millón de libras esterlinas (aproximadamente 1.16 millones de euros) para asegurar su ficha de forma definitiva.

Lamadrid, de 22 años, quien militaba en el Deportivo La Guaira, se encontraba cedido en el conjunto inglés durante los últimos seis meses. Con este movimiento, el jugador pondrá fin a su relación contractual con el club venezolano para integrarse permanentemente a la disciplina del equipo londinense este verano.

Nuevo horizonte en la Championship

A pesar del reciente descenso del West Ham a la Championship, este cambio de panorama podría resultar altamente beneficioso para la consolidación del Vinotinto.

El entorno de la segunda división inglesa se perfila como el escenario ideal para que el venezolano gane mayor protagonismo y busque ganarse un lugar fijo en el primer equipo.

En la presente campaña, el jugador ya comenzó a dejar buenas impresiones al disputar cuatro partidos, destacando su participación con el primer equipo en la FA Cup. Su capacidad de impacto quedó reflejada en sus registros: un gol y una asistencia que han convencido a la dirección deportiva para apostar por su talento a largo plazo.

Se espera que este paso definitivo en Inglaterra sirva como plataforma para que el futbolista siga creciendo y demostrando sus condiciones en el competitivo fútbol británico.