La Vinotinto prepara maletas para disputar este torneo en España

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha confirmado la participación oficial de las selecciones nacionales Sub-14 y Sub-15 en la prestigiosa MadCup 2026, que se celebrará en territorio español.

Este torneo internacional representa una plataforma fundamental para la proyección de las futuras estrellas del balompié venezolano y una prueba de fuego para los planes de desarrollo a largo plazo de la institución.

Como antesala al inicio de la competición oficial, ambas categorías han confirmado sus respectivas convocatorias. Este mismo 18 de junio, las selecciones nacionales protagonizarán una jornada de partidos de exhibición que servirá para ajustar los últimos detalles tácticos.

Vinotinto Sub-15 vs Athletico Paranaense (Sub-15)

Vinotinto Sub-14 vs RSD Alcalá (Sub-14)

Proyección con miras al futuro

La participación en la MadCup 2026 forma parte de una hoja de ruta estratégica para fortalecer las bases de la Vinotinto. En el caso de la Sub-15, el equipo comandado por el seleccionador Dustin Valdez utiliza esta cita en España como el eje central de su preparación de cara al CONMEBOL Evolución Sub-15.

Por su parte, la Sub-14 bajo el mando de Francisco Pol, está dando sus primeros pasos competitivos fuera de nuestras fronteras. Este torneo es el punto de partida ideal para un grupo que apunta al Torneo Evolución 2027, buscando ganar experiencia y roce internacional desde sus etapas formativas tempranas.

La presencia de la Vinotinto en España subraya el compromiso de la Federación por elevar el nivel competitivo de sus selecciones juveniles, permitiendo que sus jugadores crezcan en contextos de máxima exigencia.