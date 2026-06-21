¡El Málaga vuelve a Primera! ¿Cuántos Vinotintos han estado en el club?

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de lucha incansable en las categorías inferiores del fútbol español, el Málaga CF ha confirmado su ansiado regreso a la Primera División. Este hito marca el renacer de un club histórico e invita a recordar la estrecha relación que la institución ha mantenido con el fútbol venezolano a lo largo de su historia.

La conexión entre el Málaga y el talento nacional de Venezuela ha sido profunda y memorable. A lo largo de los años, un selecto grupo de jugadores Vinotintos ha defendido con orgullo la elástica malacitana, dejando una huella imborrable en la memoria de la afición en la Rosaleda.

Los venezolanos que vistieron la blanquiazul

La lista de futbolistas venezolanos que han formado parte de las filas del Málaga CF es un testimonio del talento que ha cruzado el Atlántico para brillar en tierras andaluzas.

Salomón Rondón (72 partidos, 27 goles)

Juanpi Añor (132 partidos, 9 goles)

Roberto Rosales (146 partidos y 2 goles)

Adalberto Peñaranda (16 partidos)

Mikel Villanueva (34 partidos y 1 gol)

Josué Mejías (24 partidos)

Alexander González (18 partidos)

El regreso del Málaga a la Primera División abre un nuevo capítulo para la entidad. La historia demuestra que la mezcla del sentimiento malaguista con la garra y calidad del futbolista venezolano ha sido una combinación fructífera para el club.

El Málaga CF se prepara ahora para afrontar el desafío de la máxima categoría, consciente de que, en su historia reciente, el talento venezolano ha sido fundamental para escribir páginas importantes de su trayectoria.