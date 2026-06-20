¡Cero contactos! El Real Madrid niega oferta por Michael Olise

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Ante la reciente ola de especulaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés del Real Madrid por hacerse con los servicios del jugador del Bayern de Múnich, Michael Olise, la entidad madrileña ha emitido un comunicado oficial para esclarecer su postura y cortar de raíz los rumores.

El club blanco ha sido contundente en su mensaje, asegurando que no existe ningún tipo de acercamiento con el extremo francés ni con su círculo cercano. En el texto, la "Casa Blanca" declara: "No hemos mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno".

Más allá de la desmentida sobre el futbolista, el Real Madrid ha aprovechado la ocasión para subrayar la solidez de su vínculo con el campeón alemán. La entidad ha calificado la relación con el Bayern de Múnich como "excelente", destacando una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración.

Buena relación con Bayern Múnich

En el comunicado, el club madrileño lamenta la difusión de informaciones que no se ajustan a la realidad y enfatiza los principios de transparencia que rigen su operativa: "Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco.

"Se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid".

Con esta intervención, el Real Madrid busca poner fin a las especulaciones mediáticas, reafirmando su compromiso con la ética profesional y manteniendo intacta la cordialidad con la institución bávara.