¡Nueva estrella! Real Madrid confirma la llegada de Ibrahima Konaté hasta 2030

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El Real Madrid no ha perdido tiempo después de una presentación gris en la pasada temporada, donde se despidieron sin trofeos por segundo año consecutivo. En pleno inicio del Mundial 2026, Ibrahima Konaté ha sido confirmado como nuevo figura de la Casa Blanca tras romper lazos con el Liverpool.

El central de 27 años firmó un acuerdo que lo vinculará con la entidad madridista hasta 2030, reforzando una de las posiciones que el club consideraba prioritarias para la próxima temporada.

Konaté se convierte en el tercer fichaje del verano para el conjunto blanco, que previamente había anunciado las llegadas del lateral izquierdo Marc Cucurella y del mediocampista portugués Bernardo Silva. La directiva continúa trabajando para fortalecer la plantilla con el objetivo de devolver al equipo a la lucha por todos los títulos.

Próximo objetivo en la mira para el Real Madrid

Además, diversos reportes señalan que el Real Madrid tendría encaminada la contratación del lateral derecho Denzel Dumfries procedente del Inter Milan por una cifra cercana a los 20 millones de euros. De concretarse la operación, el club sumaría otra pieza importante a una defensa que está siendo renovada de manera significativa.

Estos movimientos forman parte de una profunda reestructuración deportiva en el Santiago Bernabéu tras dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos. La vuelta de José Mourinho al banquillo, tras la salida de Álvaro Arbeloa, ha marcado el inicio de una nueva etapa. Aunque Konaté llegó a manifestar meses atrás que existían posibilidades de continuar en Liverpool, las negociaciones para una renovación terminaron rompiéndose y el defensor finalmente emprendió un nuevo desafío en el fútbol español.