El Real Madrid eleva la presión ante la UEFA y aporta "evidencias concluyentes" en el Caso Negreira

Suscríbete a nuestros canales

El Caso Negreira trasciende con fuerza las fronteras del fútbol español y se instala de lleno en los despachos de la alta diplomacia deportiva europea. A través de un comunicado oficial, el Real Madrid C. F. ha confirmado la presentación de un escrito formal ante los órganos disciplinarios de la UEFA, con el objetivo de aportar nuevos elementos de peso en la investigación que pesa sobre el F. C. Barcelona.

En el documento remitido al máximo organismo del fútbol europeo, la entidad madridista asegura haber puesto en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de "evidencias relevantes". Según el club, estos hallazgos no solo ratifican, sino que "refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos" desde que estallara el escándalo.

Un entramado bajo la lupa internacional

El Real Madrid endurece su postura institucional al describir la naturaleza de las transacciones financieras entre la directiva blaugrana y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira. El comunicado califica de forma tajante estos movimientos como:

Prolongados en el tiempo: Una práctica sistemática que se extendió durante años.

Opacos: Diseñados deliberadamente para evadir los controles financieros internos y externos.

Carentes de justificación: Sin ningún tipo de contraprestación verificable o soporte profesional legítimo.

"Los pagos fueron realizados a través de distintas estructuras societarias", subraya el Real Madrid en su comunicado, apuntando de forma directa a la ingeniería financiera presuntamente utilizada para camuflar el destino de los fondos.

Implicaciones para el F. C. Barcelona

Este movimiento del Real Madrid busca que la UEFA, que cuenta con estrictos códigos de integridad y de Fair Play, actúe con firmeza. Aunque los procesos judiciales en España siguen su curso, la normativa de la UEFA es especialmente sensible a cualquier indicio de alteración de la competencia o de la ética deportiva, lo que podría acarrear sanciones de gravedad para el club catalán en competiciones europeas si se validan los argumentos presentados.

Con este paso al frente, el Real Madrid abandona definitivamente cualquier atisbo de neutralidad institucional en el conflicto, alineándose activamente en la persecución de responsabilidades y forzando a los tribunales de la UEFA a tomar cartas en un asunto que amenaza con reconfigurar el ecosistema del fútbol continental.