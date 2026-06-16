Real Madrid toma decisión con Antonio Rüdiger en medio de su participación en el Mundial 2026

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Aunque Antonio Rüdiger se mantiene lejos de España y concentrado con Alemania en la actual Copa del Mundo 2026, que se desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá, el Real Madrid anunció este martes la renovación del contrato del defensor hasta 2027.

El zaguero, cuyo vínculo anterior expiraba este verano, seguirá ligado al conjunto blanco por una temporada más, reforzando así la estabilidad de la línea defensiva del equipo de cara a los próximos desafíos.

Rüdiger llegó al Real Madrid en 2022 y desde entonces se ha consolidado como una de las piezas más importantes de la defensa merengue. Durante su etapa en el club ha disputado 182 partidos oficiales y ha contribuido a la conquista de ocho títulos, entre ellos una LaLiga y una UEFA Champions League.

Antonio Rüdiger se mantiene como figura del Real Madrid 2027

La renovación del internacional alemán forma parte de un verano que promete ser muy movido para la institución madrileña. Tras dos campañas sin títulos, la directiva ha comenzado una importante reestructuración deportiva que incluye la llegada de José Mourinho para iniciar una segunda etapa como entrenador del club, luego de la salida de Álvaro Arbeloa.

Además, el Real Madrid confirmó recientemente el fichaje del lateral izquierdo Marc Cucurella procedente del Chelsea FC por 55 millones de euros. De acuerdo con diversos reportes, los nombres de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva también figuran entre los posibles refuerzos que podrían sumarse al proyecto madridista en las próximas semanas.