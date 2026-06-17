El Real Madrid y José Mourinho identifican a su fichaje galáctico

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El Real Madrid ha activado su maquinaria de mercado con el objetivo de consolidar la medular para el próximo ciclo competitivo. Según fuentes cercanas a la planificación deportiva de la entidad, el centrocampista argentino Enzo Fernández se ha erigido como el objetivo prioritario para reforzar el centro del campo.

José Mourinho, tras realizar un análisis profundo de las necesidades tácticas del equipo, ha puesto el nombre del actual jugador del Chelsea en la parte superior de su lista de preferencias.

La intención del portugués es dotar a su sala de máquinas de un perfil de calidad contrastada, capaz de dictar el ritmo de juego y aportar el equilibrio físico y técnico que demanda la élite europea.

Enzo quiere jugar en el Madrid

Fuentes próximas al entorno del jugador confirman que el interés es mutuo. Enzo Fernández, quien ha completado un ciclo de maduración fundamental en Londres, ha manifestado internamente su firme deseo de vestir la camiseta blanca, seducido por el proyecto que encabeza Mourinho.

Por su parte, el Chelsea, en pleno proceso de reestructuración, no se cierra a escuchar ofertas por su activo, aunque la postura de la directiva de Stamford Bridge es firme en cuanto a la valoración.

Se estima que la operación de salida para el internacional albiceleste no descendería de los 120 millones de euros, cifra que refleja el estatus y la proyección de uno de los mediocentros más cotizados del panorama internacional.

El Real Madrid se prepara ahora para iniciar una fase de negociaciones complejas, consciente de que la inversión requerida es significativa, pero necesaria para asegurar la competitividad del bloque.