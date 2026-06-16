José Mourinho habría tomado una decisión con Valverde y Tchouaméni

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía una tormenta interna destinada a cerrarse con una simple sanción económica ha tomado un rumbo puramente deportivo en las oficinas del Real Madrid.

Tras la polémica pelea que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, el director técnico José Mourinho ha tomado cartas en el asunto, definiendo una postura drástica sobre el futuro del esquema táctico madridista.

Aunque el club blanco intentó apaciguar las aguas en un principio para garantizar la continuidad de ambos futbolistas, el entrenador portugués ha aprovechado la coyuntura para imponer su ley en el vestuario y reconfigurar sus prioridades en la medular.

Mourinho elige entre los dos

La principal consecuencia de este cisma interno afecta directamente a Tchouaméni. El mediocampista francés ha dejado de ser considerado una pieza inamovible en el once titular para el cuerpo técnico.

Si bien el club no ha colocado oficialmente al galo en el mercado de fichajes, la realidad deportiva dictada por José Mourinho es que ha perdido la inmunidad en la alineación.

Si llega una oferta económica lo suficientemente atractiva durante el periodo de traspasos que satisfaga a la directiva, el técnico luso no opondrá resistencia a su salida.

Los pilares para el "Special One"

La decisión del estratega no responde únicamente a un castigo disciplinar, sino a una profunda convicción táctica. Mourinho tiene un plan muy claro para el futuro inmediato del centro del campo del Real Madrid, y este se construirá en torno a dos nombres propios: Jude Bellingham y Fede Valverde.

El "Special One" considera que la polivalencia, el despliegue físico y el carácter competitivo del "charrúa" son las condiciones idóneas para liderar la columna vertebral del equipo.

En este nuevo orden jerárquico, Valverde sale respaldado por el técnico, consolidándose como el motor indiscutible del proyecto, mientras que Tchouaméni tendrá que aceptar un rol secundario o buscar minutos lejos de Chamartín.