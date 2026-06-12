El Barça lleva a Florentino Pérez a los juzgados por calumnias

Suscríbete a nuestros canales

Las relaciones institucionales entre los dos colosos del fútbol español se han roto de forma definitiva. El FC Barcelona ha anunciado de manera oficial la presentación de una demanda de conciliación previa contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fundamentada en un presunto delito de calumnias tipificado en el artículo 205 del Código Penal de España. El club catalán exige una rectificación pública formal y lanza un ultimátum: si el dirigente madrileño no se retracta, procederán con una querella criminal.

El origen del conflicto legal se remonta a los días 12 y 13 de mayo, fechas en las que Florentino Pérez ofreció una rueda de prensa y concedió una entrevista televisiva tras su reelección. En dichas intervenciones, al ser cuestionado por el denominado 'caso Negreira', el mandatario merengue utilizó términos de extrema dureza contra la entidad barcelonista, afirmando categóricamente que se trataba de "el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol" y asegurando de forma directa que al Real Madrid "le habían robado siete Ligas" debido al supuesto "enriquecimiento y favorecimiento arbitral" continuado en beneficio del club blaugrana.

El escudo no se mancha: La ofensiva jurídica culé

A través de un contundente comunicado institucional, el club azulgrana ha dejado en claro que no tolerará más ataques mediáticos que erosionen su credibilidad internacional.

"El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club. En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal", reza el documento emitido por la entidad.

La maniobra jurídica materializa las fuertes advertencias que el presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, había pronunciado días atrás en sede parlamentaria. Yuste calificó el relato madridista como "la infamia más terrible" y fue tajante sobre los pasos a seguir: "Nos veremos en los juzgados. El nombre del Barça y este escudo no lo mancha nadie; iremos a por ellos porque tenemos las de ganar".

Tres escenarios para Florentino Pérez

Con la demanda de conciliación ya sobre la mesa del juzgado, la pelota se encuentra ahora en el tejado de Chamartín. Legalmente, el presidente del Real Madrid se enfrenta a tres alternativas claras ante la citación del juez:

Aceptar la conciliación: Acudir al acto y retractarse públicamente de sus acusaciones, admitiendo la falsedad de las mismas para desactivar la vía penal. No comparecer: Evitar presentarse a la citación, lo que el Barcelona interpretará como una negativa y activará de inmediato la querella criminal por la vía penal. Ratificarse en sus palabras: Comparecer a través de su representación legal para mantener su postura, dando por concluido el acto de conciliación sin acuerdo y abriendo las puertas a un juicio por calumnias.

Este paso al frente del Barcelona dinamita por completo los puentes entre ambas directivas, las cuales ya mantenían una tensa distancia a raíz de la personación del Real Madrid como acusación particular en el proceso judicial del 'caso Negreira'. Lo que comenzó como una disputa en los despachos deportivos ha escalado oficialmente a una batalla legal sin precedentes entre los dos hombres más poderosos del balompié español.