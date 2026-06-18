Marc Cucurella explica cómo se concretó su fichaje por el Real Madrid

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Marc Cucurella ha roto su silencio como nuevo futbolista del Real Madrid. En una entrevista concedida al diario "El Mundo", el lateral español ha repasado los detalles de su fichaje, su visión sobre el club blanco y cómo afronta este nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

El traspaso, que ha sido una de las operaciones más vertiginosas de este mercado estival, se cerró en tiempo récord. “En un día y medio o dos se hizo todo. Por mí mucho mejor, mucho más rápido, sin dolores de cabeza”.

Asimismo, confesó que tuvo varias ofertas sobre la mesa, antes del Madrid. “Había diferentes opciones, pero cuando llegó la del Madrid no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única. Jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir”.

Su pasado culé

Ante las preguntas sobre su pasado en el Barcelona, el jugador subrayó su enfoque en el presente y su ambición profesional: “La vida tiene diferentes etapas. Me ha tocado tomar una decisión importante y no tengo ninguna duda”.

Para el defensa, vestir la camiseta madridista es la culminación de un objetivo vital: “Cualquier futbolista sueña con competir en la élite. Cuando eres niño sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos. Es el equipo con más Champions del mundo”.

Por otro lado, también reveló la converasación con el actual estratega del equipo, José Mourinho, cuya figura ha sido clave en su integración. “Me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo, que me iba a adaptar muy bien y que el Madrid era un gran club”.

Con estas declaraciones, Marc Cucurella sella su compromiso con la entidad merengue, preparándose para ponerse a las órdenes del "Special One" e iniciar la pretemporada con el objetivo de conquistar los títulos más exigentes del fútbol mundial.