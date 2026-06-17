Gerard Piqué se burla de Álvaro Arbeloa y de José Mourinho

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Gerard Piqué ha vuelto a encender la mecha mediática con unas declaraciones que, fiel a su estilo, no han dejado a nadie indiferente.

El exdefensor del FC Barcelona ha repasado la actualidad del eterno rival, centrando sus dardos en la figura de Álvaro Arbeloa y al fichaje de José Mourinho con el Real Madrid.

En una intervención cargada de ironía, Piqué confesó que deseaba la continuidad de Arbeloa: "Deseaba que al Madrid le fuese mejor porque quería que siguiese Álvaro; estaba dando mucho contenido. El momento de las vitrinas, apelar al 'espíritu Juanito' en un partido contra el Levante...".

Crítica sobre el 'estilo Mourinho'

La rueda de prensa no se detuvo en el plano personal, sino que se extendió hacia el modelo de gestión mediática que históricamente ha caracterizado a José Mourinho. Gerard Piqué se mostró particularmente crítico con la forma en que el técnico portugués suele desviar la atención de lo estrictamente deportivo.

Al analizar las posibles dinámicas bajo el mando del luso, el exjugador no escatimó en sarcasmo al recordar episodios pasados: "Creo que Mou es un buen candidato a que se hable de todo, menos de fútbol", sentenció.

Con estas palabras, el presidente de la Kings League reabre el debate sobre la atmósfera que suele rodear a los equipos dirigidos por Mourinho, sugiriendo que la "gestión del ruido" y el espectáculo extradeportivo terminan por opacar el análisis táctico y el rendimiento sobre el césped.

Sus declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa la tensa relación entre el exzaguero y el entorno madridista, evidenciando que, aun lejos de los terrenos de juego, la rivalidad sigue tan viva como siempre.