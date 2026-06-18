¿Podrán lograrlo? Este sería el 'fichaje soñado' del Real Madrid

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Real Madrid está enfocado en mejorar para la venidera temporada y su misión es clara: ganar títulos. Los merengues se están moviendo de gran manera con acuerdos confirmados de Bernardo Silva, Marc Cucurella y Ibrahima Konaté, reforzando al 100% su plantilla para la edición 2026-27.

Las declaraciones de Florentino Pérez durante la campaña electoral del Real Madrid siguen generando debate. El dirigente sorprendió al anunciar que el club estaba dispuesto a presentar una oferta de 150 millones de euros por un jugador de un equipo participante en la Champions League. Aunque se especuló con el nombre de Michael Olise, Florentino negó públicamente esa posibilidad en aquel momento.

Posteriormente surgieron informaciones que apuntaban a que la propuesta había sido dirigida a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Sin embargo, diversas interpretaciones consideran que aquella maniobra pudo haber sido una estrategia para alterar el mercado y dificultar un posible movimiento del FC Barcelona, más que una intención real de concretar el fichaje del atacante argentino.

Michael Olise: el gran deseo de Florentino Pérez

Mientras tanto, el nombre de Michael Olise ha ganado fuerza como un objetivo que encajaría perfectamente en las necesidades deportivas del Real Madrid, de acuerdo con el reporte de Diario Marca. El extremo del Bayern Múnich ha sido una de las grandes figuras de la temporada europea, destacando junto a Harry Kane y Luis Díaz en el ataque bávaro. Además, su entendimiento con Kylian Mbappé y su capacidad para desempeñarse por la banda derecha lo convierten en un perfil muy atractivo para el conjunto blanco.

No obstante, la operación estaría lejos de ser sencilla. El Bayern ha dejado claro que no tiene intención de desprenderse de una de sus principales estrellas y sus dirigentes han mostrado firmeza ante cualquier interés externo. Aunque se especula que el Real Madrid podría elevar su inversión por encima de los 200 millones de euros, e incluso acercarse a los 220 millones, convencer al club alemán de negociar sería probablemente el mayor obstáculo para concretar una de las transferencias más impactantes del fútbol europeo.