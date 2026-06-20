Casemiro tiene todo listo para unir fuerzas con Lionel Messi

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Luego de su salida del Manchester United, el mediocampista brasileño Casemiro ya tiene decidido su nuevo destino. Según información publicada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien se especializa en el mercado de traspasos, el veterano contención pondrá rumbo a Estados Unidos, para unirse al Inter de Miami de la Major League Soccer.

De esta manera, el antiguo mediocampista del Real Madrid unirá fuerzas con un futbolista con el que ha rivalizado a lo largo de toda su carrera, como lo es Lionel Messi, a quién se enfrentó en incontables duelos entre Real Madrid y Barcelona, y también en encuentros entre Brasil y Argentina en Eliminatorias y Copas América.

Casemiro, a compartir con un Vinotinto

Además de jugar con Lionel Messi y con Luis Suárez, dos de los mejores jugadores de la historia, Casemiro también compartirá en la zona medular del Inter de Miami con un venezolano: Telasco Segovia. El criollo cada vez gana más importancia en el equipo, y con Casemiro, podrá liberarse mucho más y unirse al ataque con consistencia.

Volviendo al astro brasileño, el Inter de Miami será el quinto club en la carrera del centrocampista, que ya pasó por Sao Paulo, FC Porto, Real Madrid y Manchester United. Además, esta llegada se dará luego de su último gran torneo con Brasil: la Copa del Mundo de 2026.