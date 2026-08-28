¡Enorme paso! Este venezolano firma con la Juventus

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El estandarte del talento venezolano continúa abriéndose caminos en la élite del fútbol europeo, esta vez desde los banquillos y la dirección de proyecto.

El joven entrenador criollo Christian Moukhallaleh ha sido oficialmente anunciado como el nuevo Head of Technical Area and Head Coach U19 de la Juventus Residency, incorporándose a la estructura del gigante italiano para la presente temporada.

Cabe destacar, que esta designación marca su segunda etapa en el club turinés, recordando que entre los años 2023 y 2024 ya dejó su sello como director técnico de la categoría U16, ganándose el respeto de la institución por su rigor metodológico y capacidad analítica.

Su recorrido en Europa

Su recorrido en los banquillos incluye pasos muy sólidos por el AD Juventud Escazuceña (2015-2017), el Pro Vercelli Sub-17 (2018-2019), las categorías Sub-17 y Sub-19 del Torino (2019-2022) y el AE Kifisia de Grecia (2024-2025), consolidando una sólida reputación en la formación integral de futbolistas.

La metodología de trabajo que ha llevado a Christian Moukhallaleh a ganarse la confianza de una institución del calibre de la Juventus parte fundamentalmente de sus competencias como entrenador asistente y analista de partidos, facetas en las que destaca por su minucioso estudio táctico y compresión del juego.

Con este nuevo desafío al frente de la U19 y el área técnica de la residencia, el estratega reafirma el crecimiento, la preparación y la vigencia del talento técnico venezolano en el exigente panorama del balompié internacional.