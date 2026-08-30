El Real Madrid vuelve a sonreír con un Bellingham modo Mundial

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El idilio del Real Madrid con el triunfo en este arranque liguero se mantiene inquebrantable. Disputada la tercera fecha de LaLiga, el coliseo madridista disfrutó de una auténtica fiesta futbolística tras imponerse con autoridad por 4-0 ante el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu.

Con este resultado, el conjunto merengue redobla la apuesta con un inicio perfecto de tres victorias en igual número de presentaciones; escalando hasta el primer lugar de la tabla con nueve puntos.

El encuentro quedó prácticamente sentenciado durante los primeros 45 minutos, periodo en el que los locales ejercieron un dominio absoluto y abrumador sobre el césped. La superioridad táctica y física se tradujo en tres tantos tempraneros que dejaron sin capacidad de reacción al cuadro malaguista.

La resurrección de Jude Bellingham

El recital ofensivo comenzó a tomar forma con la anotación estelar de Jude Bellingham, seguida de la contundencia de Kylian Mbappé y culminada con un autogol desafortunado del guardameta Alfonso Herrero, sellando un lapidario 3-0 antes del descanso. Ya en el complemento, Arda Güler apareció para firmar el cuarto y definitivo tanto que redondeó la goleada.

Si bien la producción colectiva rayó a gran altura, todos los focos y elogios de la noche apuntaron hacia la figura de Bellingham. El nivel superlativo que muestra el mediocampista inglés en este arranque de temporada es la réplica exacta de su versión estelar en el Mundial 2026 y de aquella inolvidable campaña de debut con la elástica blanca.

Tras una temporada anterior donde debió lidiar con mayores exigencias y críticas, el cambio de dinámica y la llegada de José Mourinho han revitalizado su fútbol. Con total libertad de movimientos, el británico vuelve a sonreír y a mandar en la medular. "Estoy tan feliz. Estoy disfrutando de mi fútbol y jugando bien con la libertad que me dan".

Con paso firme, fútbol vistoso y un plantel enchufado, el Real Madrid carbura a pleno rendimiento en el amanecer de la temporada.