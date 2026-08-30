Emiliano Martínez consigue nuevo equipo en la Premier League

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El guardameta argentino Emiliano Martínez ha tomado un nuevo rumbo en su carrera profesional tras poner fin a su etapa en el Aston Villa, convirtiéndose de manera oficial en nuevo jugador del Chelsea en una operación tasada en 7.5 millones de libras.

La agilidad con la que se gestionó la operación sorprendió a propios y extraños en los despachos del fútbol inglés. Tras oficializar su vinculación con la entidad de Stamford Bridge hace apenas unas horas, el cuerpo técnico no ha querido esperar y ha decidido incluir al arquero directamente en el once inicial para el compromiso liguero que disputan frente al Brighton.

Con esta decisión, el campeón del mundo asume de inmediato la responsabilidad de blindar la portería londinense, demostrando la confianza absoluta que existe en su jerarquía competitiva.

Ambición desbordada desde el primer día

En sus primeras declaraciones oficiales como futbolista del Chelsea, el guardameta no ocultó la enorme ilusión que le genera este cambio de aires en su trayectoria en la élite británica.

"Es un sueño estar aquí! Realmente quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí a este club de fútbol", expresó durante su presentación oficial.

La llegada del 'Dibu' aporta un plus inmediato de experiencia, carácter ganador y seguridad defensiva a un Chelsea que busca consolidar sus aspiraciones más altas en la presente temporada de la Premier League bajo el mando de Xabi Alonso.