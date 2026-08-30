El Barcelona da la sorpresa y contrata al brasileño Gabriel Jesús: adiós definitivo a Julián Álvarez

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El Barcelona le puso fin a su búsqueda de delanteros y a la novela Julián Álvarez. Los catalanes asumieron que el delantero argentino no saldría del Atlético de Madrid y es por eso que se movieron rápido para cerrar el fichaje del brasileño Gabriel Jesús y que este asuma esa labor de delantero goleador en el equipo de Hansi Flick.

Las negociaciones se dieron de forma muy repentina, tal como explica el periodista y experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. Gabriel Jesús llega procedente del Arsenal por una cifra cercana a los 10 millones de euros más bonus. Jesús había perdido mucho protagonismo a causa de sus constantes problemas físicos y no contaba actualmente para Mikel Arteta, al menos no en un rol protagónico.

Trayectoria de Gabriel Jesús antes de llegar a Barcelona

El atacante brasileño de 29 años de edad tiene una trayectoria destacable, llegando a ser importante durante varios tramos de su carrera en la filas del Manchester City, pero también en la selección brasileña. Con el conjunto ciudadano el atacante anotó un total de 95 goles en 236 partidos, mientras con la camiseta de su selección anotó 19 goles en 64 compromisos.

El Barcelona ve de reojo el rendimiento de Gabriel Jesús en el Arsenal

La historia de Gabriel Jesús en el Arsenal no ha sido lo que el brasileño esperaba. El atacante llegó procedente del Manchester City en la temporada 2022-2023 y desde su llegada todo ha sido muy irregular para el vigente campeón de la Premier League. En cuatro temporadas vistiendo el uniforme gunner, el sudamericano marcó 32 goles en 123 compromisos, además de entregar 22 asistencias... Lo que significa una participación directa en 54 goles en cuatro temporadas, una cifra que sin duda se queda muy corta para lo que esperaría el Barcelona del rendimiento de su nuevo delantero centro.