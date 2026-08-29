Atlético de Madrid: última novedad del Caso Julian Álvarez

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Julián Álvarez es el jugador en boca de todos entre LaLiga y Premier League. El Argentino de 26 años que es parte del Atlético de Madrid quiere salir del club español y el Arsenal es una de sus opciones. De hecho, en las últimas horas habría tenido una importante conversación con los ingleses.

El periodista inglés David Ornstein resaltó que Álvarez y Mikel Arteta (DT - Arsenal) mantuvieron una importante conversación. En la misma el argentino le dejó claro que no quiere jugar para el equipo londinense. Una situación que complica el futuro del argentino, que apunta a quedarse.

El Caso Julián Álvarez toma un nuevo matiz, en estos momentos todo indica que se quedará en el Atlético de Madrid. Eso sí, la afición española realmente lo quiere, pero necesitará un gesto y un gran rendimiento para recibir nuevamente el apoyo de toda una afición caliente.

Julian Álvarez entrega informe médico al Atlético de Madrid

El Caso Julián Álvarez toma otro tono al afectar directamente a la salud del futbolista. El argentino de 26 años no pasa por su mejor estado de forma, además la negativa del fichaje al FC Barcelona le afectó en sobremedida. De hecho, en las últimas horas el jugador entregó un informe médico.

La noticia causó un fuerte impacto en el seno del Atlético de Madrid, que de inmediato activó sus protocolos internos: apoyo psicológico y acompañamiento integral para priorizar la salud y el bienestar del atacante. Son horas complicadas para ambas partes en este inicio de temporada.

El cuerpo técnico y la directiva se mantienen en absoluta reserva mientras evalúan los pasos a seguir para su tratamiento, brindándole todo el respaldo necesario al futbolista en este delicado momento personal. La situación del ex jugador del Manchester City genera preocupación.