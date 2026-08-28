Julián Álvarez vuelve a faltar: ya son 3 días seguidos sin entrenar con el Atlético

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Julián Álvarez volvió a ausentarse este viernes del entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, sumando así su tercera falta consecutiva después de no presentarse tampoco durante las jornadas del miércoles y jueves.

A pesar de esta situación, el delantero argentino tiene previsto realizar trabajo individual a lo largo del día, con el objetivo de mantener su preparación mientras continúa la incertidumbre alrededor de su futuro.

La primera ausencia de Álvarez fue atribuida a una indisposición, aunque posteriormente también se conoció que el atacante atraviesa un complicado momento anímico. Esta situación se ha prolongado durante los últimos días y ha terminado generando nuevas ausencias en los entrenamientos del conjunto rojiblanco. Mientras tanto, el Atlético de Madrid mantiene firme su postura de no negociar la salida del argentino rumbo al Barcelona, pese a que el club catalán sería uno de sus destinos deseados.

Julián Álvarez ausente en los entrenamientos del Atleti

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los principales temas de actualidad en el Atlético, especialmente por el escenario que se ha generado en los últimos días. La situación del argentino también fue abordada por Miguel Ángel Gil Marín después del sorteo de la fase de liga de la Champions League, donde el consejero delegado rojiblanco reconoció públicamente la dificultad que atraviesa el futbolista tanto en el ámbito personal como profesional.

Gil Marín aseguró que Álvarez se encuentra "realmente mal" y consideró que algunas personas han contribuido a confundir al jugador. El dirigente destacó además que conoce al delantero desde hace tiempo y defendió su profesionalismo y compromiso. De esta manera, el caso continúa generando tensión e incertidumbre, mientras el Atlético busca gestionar una situación delicada y Julián Álvarez permanece en el centro de los rumores sobre su futuro.