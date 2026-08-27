¡Sigue la novela! Julián Álvarez no entrena por segundo día consecutivo y el Atlético se desespera

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La situación en torno a Julián Álvarez continúa generando incertidumbre en el Atlético de Madrid. Por segundo día consecutivo, el delantero argentino no participó en el entrenamiento junto a sus compañeros, nuevamente debido a una “indisposición”.

La ausencia se produce después de que tampoco estuviera presente en la sesión del miércoles, la primera tras el partido del domingo ante el Villarreal, encuentro en el que la afición rojiblanca manifestó claramente su descontento.

El Atlético de Madrid considera que todo este escenario está perjudicando al club, que se siente como la principal víctima de un asunto que se ha prolongado durante semanas. Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, la aparición del Arsenal es señalada como una posible vía para resolver la situación. Desde su regreso, Julián había trabajado con normalidad bajo las indicaciones del cuerpo técnico y había completado su recuperación hasta estar disponible para disputar algunos minutos el pasado domingo.

Julián Álvarez no entrena con el Atlético

Sin embargo, después de los dos días de descanso otorgados por el club a toda la plantilla, el atacante no pudo participar en la sesión del miércoles por la mencionada indisposición y volvió a ausentarse este jueves. Su situación vuelve a poner el foco sobre un caso que ya está condicionando la rutina del conjunto dirigido por Diego Simeone, especialmente en un momento importante de la temporada y cuando el mercado de transferencias se encuentra en su recta final.

Además, la ausencia de Álvarez representa un problema deportivo para el Atlético, ya que Simeone cuenta ahora con menos alternativas ofensivas para preparar el próximo compromiso. Los rojiblancos visitarán al Sevilla dentro de apenas dos días en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en su primer partido como visitante de la temporada. Por ahora, la gran incógnita es si el delantero argentino estará disponible para ese encuentro, mientras su futuro continúa rodeado de incertidumbre.