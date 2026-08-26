Así fue el inicio de la novela de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

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El mercado de fichajes ha encontrado su trama más absorbente, tensa e impredecible en la figura del delantero argentino Julián Álvarez.

Lo que comenzó en los primeros compases del año como un interés latente se ha transformado en una auténtica novela de intriga institucional, desencuentros públicos y un pulso implacable entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

La historia del culebrón

Enero 2026

La historia comenzó a escribirse en enero, cuando cadenas internacionales como ESPN revelaron que la "Araña" encabezaba de manera absoluta la lista de prioridades ofensivas del club azulgrana para potenciar su plantilla.

Mayo 2026

Meses más tarde, la directiva culé materializó sus intenciones al presentar una primera oferta formal cercana a los 100 millones de euros, la cual fue rechazada de inmediato por la cúpula colchonera.

Julio 2026

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo en el plano público llegó en julio, durante la celebración del Mundial 2026, cuando el propio Julián Álvarez declaró ante los medios que un cambio de aires sería lo más beneficioso para todas las partes implicadas, manifestando abiertamente su deseo de abandonar la disciplina rojiblanca.

Principios de Agosto 2026

A medida que el calendario avanzaba hacia la segunda mitad de agosto, el escenario se tornó insostenible. Mientras el Arsenal asomaba desde la Premier League como una alternativa real, el delantero mantuvo su postura de priorizar al Barça.

Por su parte, la respuesta del Atlético se endureció al asegurar que bajo ningún concepto negociarían con un rival directo de LaLiga.

La cuerda terminó por romperse el pasado 23 de agosto, cuando la afición del Metropolitano abucheó al atacante durante el encuentro ante el Villarreal y al finalizar se marchó solo hacia el vestuario.

Actualidad

La novela vivió sus capítulos más recientes entre el 25 y el 26 de agosto, fechas en las que se ausentó de los entrenamientos alegando una indisposición física.

En paralelo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó públicamente que la propuesta sigue vigente sobre la mesa, mientras que el club madrileño respondió de forma tajante mediante un comunicado oficial en el que sentenció que existe un "0% de chances de venderlo al Barça".

Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, el pulso continúa y el futuro de Julián sigue acaparando los principales focos del balompié internacional.