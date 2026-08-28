Atlético de Madrid: Se agrava el Caso Julian Álvarez

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El Caso Julián Álvarez toma otro tono al afectar directamente a la salud del futbolista. El argentino de 26 años no pasa por su mejor estado de forma, además la negativa del fichaje al FC Barcelona le afectó en sobremedida. De hecho, en las últimas horas el jugador entregó un informe médico.

La noticia causó un fuerte impacto en el seno del Atlético de Madrid, que de inmediato activó sus protocolos internos: apoyo psicológico y acompañamiento integral para priorizar la salud y el bienestar del atacante. Son horas complicadas para ambas partes en este inicio de temporada.

El cuerpo técnico y la directiva se mantienen en absoluta reserva mientras evalúan los pasos a seguir para su tratamiento, brindándole todo el respaldo necesario al futbolista en este delicado momento personal. La situación del ex jugador del Manchester City genera preocupación.

Julián Álvarez no entrena y Atlético de Madrid responde con fuerza

Julián Álvarez es el futbolista de moda en estos momentos por su situación en el Atlético de Madrid. El argentino quiere salir de Madrid en dirección al FC Barcelona y ejerció presión al no presentarse a entrenar. Por su parte, su club arremetió con contundencia para defenderse.

Álvarez es uno de los jugadores insignia del Atlético de Madrid. Su contratación funcionó como bandera para un proyecto que buscaba volver a ganar títulos tras mucho tiempo en sequía. Sin embargo, la situación del atacante argentino se ha complicado por su deseo de fichar por el Barca.

Julián decidió no asistir al entrenamiento del día de hoy. Se comunicó con los servicios médicos del club para indicarles que no se encontraba bien ni de ánimos para entrenar. El club lo reseñó como una indisposición a ejercer su trabajo y en ese contexto, fue contundente.

Atlético incorporó al expediente de denuncia que tiene contra el FC Barcelona ante FIFA y la RFEF las evidencias y consecuencias de todas las presiones y acciones que están llevando a cabo los representantes del jugador y el club blaugrana. Una situación que afecta al Atleti en muchos aspectos.