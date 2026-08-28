Nuevo club se interesa por Julián Álvarez

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El 'Caso Julián Álvarez' sigue activo en España y ahora para sumar un nuevo actor a los hechos. Se trata de un club que en las horas más recientes se habría interesado en los servicios del argentino.

Ese club no es otro al Manchester City, aunque suene paradójico, porque justamente fue el club que lo traspasó hace dos temporadas al conjunto colchonero.

Según el diario Marca, la oncena ciudadana estaría tentando la posibilidad que el futbolista vuelva al club, pero en condición de cedido.

Hasta este momento los hechos parecían claros, el jugador seguía presionando para cumplir su sueño de recalar en el FC Barcelona, pero la única puerta de salida que Atlético aprobaba era la de Arsenal.

¿Por qué Manchester City quiere a Julián Álvarez?

La noticia ha sorprendido a propios y extraños, desde que se analiza que el City fue el conjunto de donde salió la 'araña' hace dos temporadas en búsqueda de más minutos, que le quitaba Erling Haaland.

Sin embargo, en la actualidad muchas cosas han cambiado en el sector 'citizen', que han visto como la plantilla se ha debilitado con las salidas de Marmoush y Savinho.

No obstante, el City estaría interesado en aprovechar la situación dramática de Julián Álvarez en el Atlético, con el pulso de la afición en contra del jugador, que solo quería ir a Barcelona, una vía que los altos mandos colchoneros cerraron.