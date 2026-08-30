Salomón Rondón sigue de amores con el gol en México y se acerca al registro de Juan Arango

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A pesar de que Pachuca no la está pasando nada bien en este inicio del Torneo Apertura de la Liga MX, Salomón Rondón se ha encargado de regalarle alegrías a la fanaticada con sus goles. Justamente, en la noche de este sábado movió nuevamente las redes en lo que fue el empate 1 a 1 contra Chivas.

Para esta sexta jornada del campeonato mexicano, el vinotinto disputó otros 90 minutos y no fue sino hasta el 79' cuando se encargó de igualar las acciones en el Estadio Hidalgo desde el punto penal.

De esta manera, los Tuzos suman su segundo empate consecutivo para llegar a cinco unidades, ubicándose en la parte baja de la tabla de clasificación. Además, vale agregar que Salo marcó su sexto tanto para asumir en solitario el liderato de goles del torneo.

Tras el rastro goleador de Arango

Respecto a la lista de futbolistas venezolanos con más goles en la historia de la Liga MX, Salomón Rondón dio otro gigantesco paso para asumir el segundo puesto. Y es que ahora cuenta con 35, uno menos que Juan Arango (36). Recordemos que el récord absoluto está en los pies de Giancarlo Maldonado (44).

Por otra parte, cabe señalar que la cifra general de goles de Salo con Pachuca es de 47, tomando en cuenta todas las competiciones que ha disputado con ellos.