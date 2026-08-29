LaLiga: Así fue el partido de Jon Aramburu y Yangel Herrera ante Espanyol

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La Real Sociedad respira aliviada y encuentra el rumbo en el campeonato doméstico. Tras un arranque exigente en el que tropezó frente al Betis y al Real Madrid, el conjunto vasco logró imponerse por la mínima (2-1) ante el Espanyol, firmando su primera victoria de la temporada en tres jornadas disputadas.

En una tarde donde el sufrimiento y la solidez táctica fueron claves para abrochar los tres puntos (goles de Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson), el protagonismo de los futbolistas venezolanos resultó absolutamente diferencial.

El lateral criollo Jon Aramburu volvió a salir en el once inicial, debiendo multiplicarse para frenar las intentonas visitantes por su banda. El defensor Vinotinto destacó en el plano defensivo, registrando: 11 contribuciones defensivas, seis recuperaciones clave, ocho duelos ganados y tres intercepciones.

Yangel Herrera ingresó en el segundo tiempo

Por su parte, Yangel Herrera aportó su jerarquía ingresando desde el banquillo en la segunda mitad. Con la misión primordial de blindar el marcador y contener el empuje rival en el tramo decisivo, el mediocampista acumuló 28 minutos sobre el césped.

El ex jugador del Girona se mostró sumamente activo en labores de cobertura, registrando un 80% de precisión en los pases y aportando la pausa y el equilibrio necesarios para enfriar el partido, obteniendo una calificación de 6.8.

Con esta importante victoria y el compromiso innegable de su cuota venezolana, la Real Sociedad toma impulso anímico para encarar los próximos retos del calendario liguero.