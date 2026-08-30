Julián Álvarez se resigna con el Atlético de Madrid

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Julián Álvarez parece haber entendido su situación actual con el Atlético de Madrid. No va a fichar por el FC Barcelona por ninguna circunstancia; en ese contexto, tanto club como jugador habrían llegado a un acuerdo para volver a la dinámica del grupo y entrenar,

Álvarez mostró un perfil serio, tal como se había venido manifestando en las jornadas previas de su ausencia con el Atlético. El atacante sudamericano apareció en las instalaciones para retomar la rutina de trabajo y buscar la normalidad tras su negativa a salir al Arsenal.

A dos días para el cierre del mercado de fichajes, todo apunta a que Julián continuará en el club madrileño; asumiendo entre otras cosas, la postura firme del CEO Miguel Ángel Gil Marín de no negociar con el FC Barcelona, pero además, de eso su liderazgo goleador en el club.

Julian Álvarez dijo NO al Arsenal

Julián Álvarez es el jugador en boca de todos entre LaLiga y Premier League. El Argentino de 26 años que es parte del Atlético de Madrid quiere salir del club español y el Arsenal es una de sus opciones. De hecho, en las últimas horas habría tenido una importante conversación con los ingleses.

El periodista inglés David Ornstein resaltó que Álvarez y Mikel Arteta (DT - Arsenal) mantuvieron una importante conversación. En la misma el argentino le dejó claro que no quiere jugar para el equipo londinense. Una situación que complica el futuro del argentino, que apunta a quedarse.

El Caso Julián Álvarez toma un nuevo matiz, en estos momentos todo indica que se quedará en el Atlético de Madrid. Eso sí, la afición española realmente lo quiere, pero necesitará un gesto y un gran rendimiento para recibir nuevamente el apoyo de toda una afición caliente.

¿Cuál es el próximo juego de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

El próximo sábado 5 de septiembre Julián Álvarez tendrá la oportunidad de afrontar su situación y disputar un juego de LaLiga con el Atlético de Madrid. Ese día disputarán la Jornada 4 del campeonato español, en casa contra el Athletic Club de Bilbao para ganarse la afición.