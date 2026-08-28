Hansi Flick se deshace en elogios con su nuevo descubrimiento en Barcelona

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El FC Barcelona volvió a ganar en LaLiga, esta vez ante el Athletic Bilbao (2-0) por la primera jornada (partido reprogramado). Fue su segunda victoria al hilo en la iniciada competición y un nombre volvió a llevarse parte de los reflectores: Xavi Espart.

El canterano culé repitió en el once de Hansi Flick y nuevamente por el lateral izquierdo, una de las demarcaciones en la que ha sido probado y ha dejado buenas sensaciones.

El propio entrenador alemán ya había avisado en el cierre de la campaña pasada que el canterano le recordaba en muchas cosas a Philipp Lahm y que había que seguirlo muy de cerca.

Justamente, eso hizo el técnico que en esta campaña no dudó en darle más espacio en su planificación y el propio jugador se fue ganando su lugar a base de buenas actuaciones, tanto que hoy el DT de deshace en elogios a sus buenos rendimientos.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre el canterano de Barcelona?

No es la primera vez que le dedica buenas palabras al formado en la Masía, pero cada vez que puede vuelve a reafirmar lo mucho que le está gustando el fútbol del canterano.

"Aprecio mucho lo que veo. Estoy sorprendido de como está jugando de lateral izquierdo. Siempre está concentrado, es bueno en las situaciones de uno contra uno en defensa y ataque. Es muy bueno tácticamente y es también muy buen jugador técnicamente. Tiene espacio para crecer como cualquier jugador", dijo al termino del compromiso.

"Me sorprende su tranquilidad y como juega, juega muy bien y no es fácil hacerlo tan bien. Ha completado un partido fantástico. Los jugadores de La Masia son así. Tiene potencial para mejorar", agregó.

Hansi Flick ya lo ha utilizado como lateral por derecha e incluso como pivote. De hecho, en el primer partido liguero de Barcelona jugó en ambos costados defensivos y en este compromiso, en el tramo final, fue movido al centro del campo.