El Real Madrid llega a un acuerdo por esta joven promesa

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La planificación deportiva del Real Madrid sigue blindando su estructura con talento joven de proyección internacional. De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, la entidad madridista ha alcanzado un entendimiento total para asegurar la incorporación del centrocampista de 19 años, Sergio Martínez, quien abandona las filas del Racing de Santander.

La hoja de ruta establecida estipula que el mediocampista se sumará de manera inmediata a la disciplina del club blanco, sin contemplar ningún tipo de préstamo al conjunto cántabro.

El acuerdo económico se ha cerrado tras abonar una cantidad cercana a los tres millones de euros, firmando un contrato a largo plazo que mantendrá al jugador vinculado al club merengue hasta junio de 2030.

El centrocampista, dotado de un imponente despliegue físico y gran llegada desde segunda línea, valoró propuestas provenientes de competiciones de élite en Inglaterra, Alemania y el fútbol saudí antes de decantarse definitivamente por la oferta del club madridista.

Integración en la dinámica del primer equipo

Con un perfil muy valorado por los técnicos debido a su polivalencia y capacidad de recorrido en la medular, la hoja de ruta con Martínez contempla una integración progresiva pero exigente.

Tras gestiones directas en las que también medió la estructura técnica, el jugador formará parte activa de la dinámica de trabajo del primer equipo, alternando su desarrollo competitivo bajo la atenta mirada del cuerpo técnico de José Mourinho y consolidándose como uno de los activos más interesantes del panorama nacional.

El Real Madrid asegura así una pieza de presente prometedor y gran recorrido para su medular en los años venideros. Cabe destacar, que en el primer partido de la presente temporada anotó gol ante Villarreal (empate 2-2).