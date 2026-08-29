Real Madrid: Endrick continúa sin luz al final del túnel

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Endrick es uno de los jugadores por los que José Mourinho está apostando fuerte. El brasileño tiene condiciones para ser clave en el dinámica del primer equipo. Sin embargo, continua fuera de la convocatoria por sus molestias musculares con el Real Madrid en la temporada 2026.

Mourinho señaló sobre la lesión del brasileño: "Es una pequeña tendinitis, es prevención para evitar un problema grande". En ese contexto, volvió a quedar fuera de la convocatoria junto a Aurélien Tchouaméni. Ninguno de los dos ha superado al 100% sus molestias musculares.

Mientras está pasando todo esto, Carlos Espí claramente está ganándole la partida a Endrick. El delantero español ha sido fundamental en los minutos que ha tenido a lo largo de este corto inicio de temporada; mientras el brasileño tendrá que luchar para ganarse un lugar en el equipo.

José Mourinho tiene su candidato para el Balón de oro

José Mourinho no se corta cuando tiene que hablar sobre la actualidad en el fútbol. Al ser preguntado por el próximo ganador del Balón de Oro, fue muy claro y reflexivo; eso sí, dejó muy claro quién debe ganar el premio individual y sus respectivas razones para alcanzarlo.

Mourinho en rueda de prensa previo al duelo entre Real Madrid vs Málaga, resaltó quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque no nombre explícitamente a Kylian Mbappé, si resaltó lo siguiente: "Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano".

Una sola frase para reivindicar el gran Mundial 2026 de Mbappé; pero además, las hazañas que logró para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés registra 22 goles, a sus 27 años con al menos dos participaciones más en los próximos torneos.

José lanzó una reflexión clara antes de enfocar los flashes a 'Kyky': "Es algo muy bonito en lo individual. No puedes darlo porque ganó la Champions o el Mundial, si es así dale el Balón de Oro a Luis Enrique o a (Luis) De la Fuente que seguro se lo merecen".