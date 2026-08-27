Real Madrid: Kylian Mbappé llegó a este número redondo de hat-trick

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Kylian Mbappé fue decisivo en la victoria 4-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad. El duelo de la Jornada 2 de LaLiga se vivió en el Santiago Bernabéu que se vistió de gala para recibir a los suyos. De hecho, el atacante francés anotó tres goles y sumó un número redondo a su carrera.

Mbappé anotó su primer hat-trick de la temporada 2026-27 para el Real Madrid. Además de situarse como líder en la tabla de goleo de LaLiga, alcanzó los 25 hat-tricks en su carrera. Un número redondo que habla muy bien de su capacidad goleadora a lo largo de su trayectoria.

El francés registra 25 tripletes con: 6 con Real Madrid; 14 con el PSG; 2 con el Mónaco y finalmente 3 con la absoluta de Francia. El atacante además, anotó su gol número 89 con el equipo blanco en 105 partidos disputados. A este ritmo será top 3 goleadores históricos del club.

José Mourinho debuta con triunfo en el Santiago Bernabéu

Había una alta expectativa con el debut de José Mourinho en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid enfrentaba a la Real Sociedad que siempre ha sido un rival complicado a lo largo de su historia. Sin embargo, el enfrentamiento se definió con un 4-1 por Kylian Mbappé.

El juego inicio con un despliegue importante para los locales, pero poco a poco el equipo se fue cayendo. Con el empate a 1 en la primera mitad el técnico portugués hizo cambios tácticos y el equipo mejoró. Jude Bellingham en modo superlativo guió al equipo a la victoria.

En esa línea, Mourinho debutó con victoria en casa en la temporada 2026-27. Están líderes a falta del juego del FC Barcelona, perfilándose una batalla como las de antaño entre los dos mejores equipos del fútbol español. José va con todo para arrebatarle la liga a los blaugranas.

¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid?

El Real Madrid jugará su próximo partido el día sábado 30 de agosto. Lo hará nuevamente en el Santiago Bernabéu contra el Málaga, por la Jornada 3 de LaLiga. Un duelo importante para seguir en la pelea por el título nacional ante un rival que acaba de ascender de segunda.