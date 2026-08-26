Kylian Mbappé anota su tercer gol para el Real Madrid ante la Real Sociedad

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Kylian Mbappé volvió a hacer lo que mejor sabe realizar dentro de un terreno de juego: aparecer cuando el Real Madrid más lo necesita. El delantero francés abrió el marcador al minuto 40 del partido frente a la Real Sociedad, disputado este miércoles 26 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu, por la segunda jornada de LaLiga 2026-2027.

El atacante encontró el camino al gol antes del descanso y puso en ventaja al conjunto dirigido por el portugués José Mourinho en una noche en la que el cuadro merengue busca sumar nuevamente de a tres puntos en su regreso a casa.

Kylian Mbappé vuelve a marcar con el Real Madrid

La aparición goleadora de Mbappé llega después de una primera jornada en la que el delantero todavía no había conseguido celebrar.

El francés llega a este nuevo curso con la presión y las expectativas habituales de una de las principales figuras del Real Madrid. Su rendimiento ofensivo será, una vez más, uno de los grandes focos de atención durante el campeonato, especialmente después de lo ocurrido en la temporada anterior.

Durante la edición 2025-2026 de LaLiga, Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con 25 tantos. Esa cifra refleja el peso que tuvo en el ataque madridista y explica por qué cada gol suyo genera tanta atención entre los aficionados.

Finalmente, apenas comienza la temporada, Kylian Mbappé ya dejó su primera huella. En el Santiago Bernabéu, su gol volvió a encender la ilusión de una afición que espera verlo nuevamente entre los grandes protagonistas de la lucha por el título y por el liderato de goleadores.