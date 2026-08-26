MLB: Anthony Molina se estrena en San Francisco con una exhibición de pitcheo

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El duelo entre los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati de este martes 25 de agosto tuvo un protagonista inesperado: Anthony Molina. El derecho venezolano hizo su estreno con el uniforme del conjunto californiano, y fue uno bastante memorable, ya que dominó a placer y se llevó la victoria.

Debut contundente

En efecto, este martes 25 de agosto el derecho Anthony Molina hizo su estreno con los Gigantes de San Francisco, equipo al que llegó el pasado 2 de agosto vía cambio, desde los Bravos de Atlante. Desde entonces, el criollo había estado en Triple A, en donde dejó números buenos en tres aperturas.

Precisamente, con este buen rendimiento, el oriundo de San Joaquín se ganó el ascenso a las Grandes Ligas este pasado 24 de agosto, y su debut llegó un día después. Molina se subió a la lomita en el segundo episodio, y terminó actuando por 4.1 entradas, en las que solo permitió un hit y un boleto, para blanquear con autoridad a la ofensiva de Cincinnati y anotarse su primera victoria del año y su tercera de por vida.

Anthony Molina no lanzaba en Las Mayores desde el pasado 16 de junio, cuando todavia vestía el uniforme de los Bravos de Atlanta. En general, con su buen trabajo del martes, bajó su efectividad a 2.89 en lo que va de año, con récord de un triunfo sin derrotas y WHIP de 0.96, todo en espacio de 9.1 innings de labor. Con estos números, más su buen rendimiento en Triple A, el derecho pinta para ser un relevista útil para San Francisco en lo que resta de año.