Ryan Waldschmidt hace historia en Las Mayores con una marca inédita para un novato

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El jardinero novato de los Arizona Diamondbacks, Ryan Waldschmidt, ha escrito su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas. Con su batazo decisivo frente a los Chicago Cubs, el joven toletero se convirtió en el primer rookie en la historia de la MLB que conecta dos cuadrangulares para dejar en el terreno a sus rivales viniendo de atrás en un mismo mes calendario.

La hazaña de agosto comenzó el pasado 7 de agosto, cuando Waldschmidt castigó el pitcheo de Los Angeles Dodgers en la novena entrada con su equipo abajo en la pizarra. La historia se repitió este 25 de agosto ante los Chicago Cubs, conectando un estacazo de dos carreras saliendo desde el banquillo como bateador emergente con dos outs en el noveno episodio para sellar la victoria 5-4.

El rey del clutch en el desierto

El impacto de Waldschmidt ha trascendido lo estadístico para convertirse en un factor emocional decisivo en el vestuario de Arizona. Con solo tres cuadrangulares en su joven carrera en las Mayores, dos de ellos han servido para dejar al contrincante tendido en el campo frente a contendientes de primer nivel de la Liga Nacional.

Además, su bambinazo ante los Cubs lo convirtió en el primer novato en la historia de la franquicia de Arizona en conectar un cuadrangular de walk-off como bateador emergente, ratificando el espíritu combativo de unos Diamondbacks que lideran las Grandes Ligas en victorias concretadas tras remontar en el marcador.