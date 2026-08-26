Corbin Carroll emula una hazaña histórica de 1927 tras desatar su velocidad con los triples

Suscríbete a nuestros canales

La velocidad desmedida de Corbin Carroll sigue dejando huella en las páginas doradas del béisbol. El patrullero estelar de los Arizona Diamondbacks alcanzó la marca de los 16 triples en apenas 129 compromisos disputados en la presente zafra, calcando la astronómica producción que logró en 2025, cuando sumó exactamente 16 batazos de tres bases en sus primeros 130 partidos.

Con esta racha de potencia y aceleración, Carroll se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en acumular 15 o más triples a lo largo de sus primeros 130 juegos en temporadas consecutivas en casi un siglo. Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a los años 1927 y 1928, cuando los miembros del Salón de la Fama Earle Combs, Heinie Manush y Paul Waner registraron marcas comparables.

Un velocista de época en las Grandes Ligas

El dominio de Carroll en los batazos de tres esquinas refleja una consistencia que no se presenciaba en la era moderna del béisbol. En un entorno donde el juego apusta cada vez más al cuadrangular directo y los jardines se cubren con mayor alcance, la capacidad del toletero zurdo para extender batazos entre los pasillos le permite liderar con comodidad el apartado de triples en Las Mayores.

El patrullero de Arizona confirma así que su perfil de contacto, velocidad de sprint en las almohadillas y agresividad en los senderos no solo impulsa la ofensiva de los Diamondbacks, sino que lo consagra como una de las piezas más dinámicas e históricas del béisbol contemporáneo.