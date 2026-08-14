MLB: San Francisco será el encargado de celebrar el Juego de Estrellas 2028

Suscríbete a nuestros canales

San Francisco volverá a ocupar el centro de atención en el calendario de las Grandes Ligas. Los Gigantes fueron seleccionados para organizar el Juego de Estrellas de 2028, que tendrá como escenario el histórico Oracle Park y reunirá a las grandes figuras de este deporte durante una nueva edición de uno de los eventos más importantes en MLB.

La celebración no se limitará a este compromiso. La ciudad también será anfitriona de una amplia agenda de actividades vinculadas con la Semana del Juego de Estrellas, entre ellas el Home Run Derby, el Futures Game y el Draft de Major League Baseball, respectivamente. La decisión representa una nueva oportunidad para que los Giants y la ciudad de San Francisco vuelvan a mostrar su pasión por el béisbol.

Juegos de Estrellas MLB - San Francisco 2028

Para la organización de San Francisco, el anuncio tiene un significado especial. Será la cuarta vez que la ciudad reciba el Juego de Estrellas. Las anteriores fueron en 1961 y 1984, cuando el escenario fue Candlestick Park, y en 2007, ya en el actual Oracle Park, conocido entonces como AT&T Park.

La edición de 2007 dejó varios recuerdos inolvidables. Ichiro Suzuki fue nombrado Jugador Más Valioso tras conseguir un histórico jonrón dentro del parque. También fue una noche especial para Barry Bonds, quien disputó su último Juego de Estrellas y recibió en casa la decimocuarta y última selección de su carrera.

El comisionado Rob Manfred destacó precisamente la tradición beisbolística de San Francisco, su afición y las características del estadio al anunciar la elección. Desde los Giants, Larry Baer calificó la designación como un motivo de orgullo y anticipó una experiencia especial para los seguidores locales y visitantes.

Antes de que las estrellas lleguen a la bahía, el Juego de Estrellas de 2027 se disputará en Wrigley Field, casa de los Chicago Cubs. Un año después, San Francisco tomará el relevo para una nueva fiesta en la Gran Carpa.

Finalmente, con el anuncio ya oficial, la expectativa comienza a crecer y no es para menos. Oracle Park tendrá en 2028 una nueva oportunidad para ser testigo de grandes historias y momentos que podrían quedar para siempre en la memoria de las Grandes Ligas.