¡Volverá en 2027! Este sería el próximo destino de Alex Cora como manager en MLB

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Alex Cora, exmánager de los Boston Red Sox y campeón de la Serie Mundial, ya ha comenzado a recibir interés de otros equipos después de su inesperada salida a comienzos de este año debido a los malos resultados con los patirrojos.

Entre las posibilidades que han surgido aparece una particularmente llamativa: los Philadelphia Phillies, organización dirigida por Dave Dombrowski, quien conoce muy bien el trabajo del estratega puertorriqueño desde su etapa en Boston.

Aunque Dombrowski dejó claro que los Phillies están concentrados actualmente en la temporada y en el trabajo de Don Mattingly, también reconoció que el escenario podría cambiar de cara a 2027. Todo dependerá de cómo termine la campaña el experimentado coach y de la decisión que tome Cora sobre su futuro.

Alex Cora podría llegar a Philadelphia en 2027

El presidente de operaciones de béisbol de la franquicia de Pensilvania no escatimó elogios al hablar del mandamás boricua y destacó tanto su capacidad como mánager como la relación personal que mantienen. Si está disponible será tomado en cuenta como posible dirigente del equipo siempre y cuando el actual entrenador no logre los resultados esperados en lo que resta de campaña de las Grandes Ligas.

Alex Cora hizo un gran trabajo para nosotros en Boston. Para mí, es un muy buen mánager de las Grandes Ligas. Ahora es amigo mío. Es una persona extraordinaria y, cuando se habla de buenos mánagers, él está sin duda entre ellos", dijo Dombrowski.

Para Cora, el siguiente paso será determinar cuándo considera adecuado regresar y qué proyecto se ajusta mejor a sus objetivos. Su experiencia, incluida la conquista de la Serie Mundial con Boston, lo mantiene como un nombre atractivo dentro del mercado de mánagers. Si finalmente decide volver para la temporada 2027, la conexión que mantiene con Dombrowski podría hacer de Philadelphia una opción especialmente interesante.