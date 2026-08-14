MLB: Aroldis Chapman reveló en que equipo quiere retirarse

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Aroldis Chapman es uno de los peloteros cubanos más determinantes de los últimos años en Grandes Ligas. Su impacto fue inmediato con una recta que era difícil de descifrar. Hoy en su temporada 17 en el mejor beisbol del mundo ya empieza hablar del retiro con un equipo en mente.

Chapman es pieza fundamental de Medias Rojas de Boston en el presente y futuro cercano. El pelotero cubano tiene una gran responsabilidad a nivel deportivo; gracias a eso hubo un gran entendimiento entre ambas partes para sellar un acuerdo que finaliza en la temporada 2027.

En ese contexto, el cubano fue preguntado sobre retirarse en Red Sox: "Espero que sí. Estoy un poco cansado de ir de equipo en equipo, así que espero que sí. Como siempre digo lanzaré hasta que un equipo no me quiera más. Si puedo estar aquí, estaré aquí. Si no me quieren, me iré a casa".

Una clara intensión de mantenerse en Boston hasta finalizar su carrera en Grandes Ligas. De hecho, al ser preguntado sobre si jugaría hasta los 45 años, se limitó a decir: "Si tengo que darte una respuesta, diría que sí". Chapman encontró un lugar tranquilo para terminar su carrera.

Red Sox y Azulejos protagonizaron el blooper de la temporada

Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto protagonizaron uno de los errores más insólitos de Grandes Ligas. En la parte alta del 7mo episodio con la pizarra marcando dos outs por error: había hombre en tercera y en primera, Ceddanne Rafaela conectó elevado de out.

Creyendo que la entrada había finalizado, los corredores iniciaron su carrera hacia las bases sin la precaución reglamentaria, propiciando un doble play. Pese al tercer out en la primera base, el corredor de la antesala ya había pisado el plato antes de que se ejecutara dicha jugada.

Al tratarse de una jugada de apreciación cronológica y no de un out forzado, la anotación cobraba validez legal a menos que los defensores realizaran una apelación. La confusión mental se adueño del terreno cuando los jugadores abandonaron el cuadro interior sin percatarse de la situación reglamentaria.

Números de Aroldis Chapman con Red Sox en 2026

Aroldis Chapman está en una gran campaña con Medias Rojas de Boston. Sigue siendo el cerrador principal del equipo con una dinámica de trabajo que lo mantiene tranquilo, sin presiones y enfocado en el plan de trabajo. El cubano es más líder que nunca en el bullpen de Red Sox.

Números de Chapman en 2026:

- 41 juegos, 2-4, 2.04 ERA, 27-29 salvados, 39.2 entradas, 31 hits, 9 carreras limpias, 2 jonrones, 18 boletos, 50 ponches, 1.24 WHIP