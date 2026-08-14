El momento viral de Luis Arráez: intentó desafiar un strike en el Field of Dreams y esto ocurrió

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Luis Arráez protagonizó uno de los momentos más divertidos del partido en el Field of Dreams, en Iowa, que tuvo el enfrentamiento entre Philadelphia Phillies y Minnesota Twins en la jornada de este jueves 13 de agosto, siendo el primer partido que se efectúa en el mencionado recinto en cuatro años.

Además de triplicar en cinco apariciones al plato, el venezolano se robó algunos reflectores durante su primer turno al bate cuando intentó desafiar una decisión del umpire sobre un lanzamiento cantado como strike. Sin embargo, el histórico escenario no cuenta con el sistema ABS (Automated Ball-Strike), por lo que el venezolano no pudo recurrir a la tecnología para revisar la decisión.

La situación generó una imagen llamativa, especialmente porque Arráez es conocido por su capacidad para controlar la zona de strike y su constante búsqueda de buenos lanzamientos. En esta ocasión, el peculiar entorno del Field of Dreams dejó al bateador sin la posibilidad de apelar mediante el sistema automatizado, despejando algunas sobre otras bateadores que quizás no estaban claros del sistema automatizado en el duelo.

Luis Arráez recupera el liderato de bateo en el Campo de los Sueño

La presentación de 'La Regadera' fue el escenario perfecto para posicionarse nuevamente en la cima de bateo en la Liga Nacional con .316, luego de que Otto López se fuera en blanco en tres turnos en la cartelera de este jueves frente a los Piratas de Pittsburgh.

Pese a que bajó sus registros ofensivos en los últimos juegos, el de San Felipe continúa sólido en su camino a su cuarto título de bateo en las Grandes Ligas, acumulando 147 imparables, 49 impulsadas, cinco jonrones, 56 anotadas, 10 bases robadas, .350 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .784 en 115 desafíos.