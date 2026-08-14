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MLB: Luis Arráez aprovecha el Field of Dreams para retomar el liderato de bateo

La Regadera se destapó a batear en el encuentro más especial de la temporada 2026 de la MLB

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 10:38 pm
MLB: Luis Arráez aprovecha el Field of Dreams para retomar el liderato de bateo
Foto: MLB
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Luis Arráez volvió a ser protagonista en una jornada especial en las Grandes Ligas. Y es que el venezolano ayudó a los Phillies de Filadelfia a derrotar por 7 a 1 a los Mellizos de Minnesota en la tercera edición del Field of Dreams (Juego del Campo de los Sueños).

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El escenario no intimidó a la Regadera, que terminó la jornada de 5-3 y fue uno de los principales argumentos ofensivos de Filadelfia. Su actuación, además, le permitió elevar su promedio hasta .316 para recuperar el liderato de bateo de la Liga Nacional, desplazando a Otto López que quedó con promedio de .312 tras otro encuentro en blanco.

Asimismo, cabe mencionar que este desempeño le permitió a Luis Arráez llegar 45 juegos multi-hit en la presente temporada. Dicha cifra refleja la regularidad que ha mostrado el para producir múltiples imparables en un mismo encuentro.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB

  • 115 juegos
  • 464 turnos al bate
  • 146 hits
  • 26 dobles
  • 7 triples
  • 5 jonrones
  • 49 carreras impulsadas
  • 56 carreras anotadas
  • .315 AVG
  • .349 OBP
  • .433 SLG
  • .782 OPS

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