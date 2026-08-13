MLB: Keider Montero concreta otra blanqueada y queda muy cerca de dos hazañas personales

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Los Tigres de Detroit rugieron con todo durante la jornada de este jueves tras derrotar por 3 a 0 a los Guardianes de Cleveland, lo que les permitió quedarse con esta serie en el Comerica Park. Allí, la presencia de Keider Montero fue clave gracias a otra presentación fenomenal.

Keider, impecable en el montículo

El oriundo de Santa Teresa del Tuy tuvo una línea de trabajo de 6.1 innings en los que toleró tres indiscutibles y regaló una base por bolas. Dos curiosidades a mencionar sobre su actuación son que por primera vez en esta zafra no ponchó a ningún bateador siendo abridor, mientras que fue su sexta blanqueada del año.

Keider estuvo letal sobre el montículo y toleró los sencillos en el primer, tercer y sexto episodio. En el resto del compromiso forzó a sus rivales a batear elevados y rodados de out con facilidad.

Asimismo, cabe agregar que su compatriota Eduardo Valencia lo apoyó ofensivamente con un jonrón solitario en la sexta entrada para ampliar la ventaja a dos rayitas en ese entonces.

Números de Keider Montero en la temporada 2026 de la MLB

26 juegos

20 aperturas

9 victorias

7 derrotas

1 salvado

128.2 innings

50 carreras permitidas

29 bases por bolas

86 ponches

3.22 EFE

0.99 WHIP

Las dos marcas personales que persigue Keider

No hay dudas de que Keider Montero está viviendo su mejor campaña en las Grandes Ligas. Los Tigres de Detroit han sacado provecho de su versatilidad, al punto de no solo usarlo como abridor y relevista, sino también como cerrador.

Ya con 26 juegos en su haber este año (su mejor registro), el venezolano ahora apunta seriamente a cerrar la temporada con 10 victorias por primera vez en su carrera.

Asimismo, otra hazaña que seguramente concretará en las próximas semanas tiene que ver con los ponches, ya que se encuentra a casi nada de los 100.