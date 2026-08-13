MLB: Ranger Suárez brilla ante Toronto y se acerca a su mejor versión

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Luego de una pasantía por la lista de lesionados, Ranger Suárez regresó a la acción con los Medias Rojas de Boston con un plan de trabajo distinto. Chad Tracy, manager de los patirrojos, ha utilizado con tranquilidad al criollo en sus últimas cuatro presentaciones, para asegurarse de que su recuperación sea óptima y adecuada.

Sin embargo, las cosas parecen empezar a normalizarse poco a poco. Este miércoles 12 de agosto, el zurdo de Pie de Cuesta se enfrentó en el Rogers Centre a los Azulejos de Toronto, equipo al que logró dominar en una actuación que se acerca mucho más a lo que acostumbra a hacer de manera regular en una campaña en las Grandes Ligas.

Ranger Suárez domina en Canadá

En su cuarta apertura desde su salida de la lista de lesionados, Ranger Suárez tomó el montículo del Rogers Centre de Toronto, para medirse a los Azulejos, equipo ante el que logró sacar a relucir lo mejor de su repertorio.

Suárez actuó por espacio de cinco entradas completas, en las que permitió solamente seis imparables y una carrera limpia, además, concedió solo un boleto y poncho a par de rivales. Durante estos cinco innings, el venezolano realizó 81 envíos, su cantidad más alta desde el 29 de junio, cuando lanzó 95 pitcheos ante los Nacionales de Washington.

Con este buen nivel mostrado ante Toronto, Ranger Suárez bajó su efectividad del año a 3.25, y su WHIP mejoró a 1.19. Además, lo más importante es que lució bastante sano y dominante, tal y como lo necesita Boston para completar con éxito su pelea por un cupo en el comodín de la Liga Americana.