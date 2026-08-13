MLB: La estadística que podría sentenciar la carrera por el MVP en la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas está entrando en su recta final de la ronda regular, por lo que ya se van identificando los posibles aspirantes a los principales premios que reconoce a los mejores jugadores del año. A mediados de agosto, todo indica que veremos a nuevos MVPs consagrados en la presente campaña.

Desde hace varias temporadas, el análisis de la carrera por el premio al Jugador Más Valioso de Las Mayores también puede medirse a través de estadísticas avanzadas como bWAR, fWAR y WPA. Los antecedentes muestran una tendencia bastante clara: desde 2014, con apenas dos excepciones, los jugadores que terminaron ganando el reconocimiento ocuparon puestos dentro del Top 3 de sus respectivas ligas en las tres métricas, de acuerdo con el reporte Erick José Lantigua.

Con menos de 50 partidos por disputar en la temporada regular de 2026, el panorama comienza a tomar forma. Pete Crow-Armstrong aparece como uno de los principales candidatos en la Liga Nacional, e incluso por encima de Shohei Ohtani, mientras que Yordan Álvarez encabeza la discusión en la Liga Americana. El cubano ha construido una presentación sobresaliente con los Astros de Houston y actualmente lidera el joven circuito en promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas, que lo está llevando a ganar la triple corona de bateo, hazaña que no ocurre desde Miguel Cabrera en 2012.

Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong toman la delantera

Precisamente, estas dos figuras comandan los mencionadas reglones, siendo un dato de peso para impulsarse al galardón más importante entre premios individuales en las Grandes Ligas. Si hacemos una comparación con la pasada zafra, tanto Aaron Judge como Shohei Ohtani comandaron estos registros para consagrarse con el título de MVP.

Todavía queda suficiente temporada para que la clasificación pueda cambiar y otros candidatos puedan meterse de lleno en la conversación. Sin embargo, estas métricas permiten realizar un primer vistazo a cómo podría terminar la votación.